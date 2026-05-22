Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Βαλένθια με 105-90 στο Final Four του T-Center και εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, οδηγώντας τη Ρεάλ σε μια πειστική και κυριαρχική νίκη απέναντι στη Βαλένθια.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να βρίσκουν σκορ από νωρίς, όμως η Ρεάλ σταδιακά επέβαλε την ποιότητά της, βρίσκοντας μεγάλα σερί και «χτίζοντας» διψήφιες διαφορές κυρίως στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Παρά τις προσπάθειες της Βαλένθια να αντιδράσει και να μείνει κοντά στο σκορ, οι Μαδριλένοι είχαν τις λύσεις σε κάθε σημείο του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο διαχειρίστηκε με εμπειρία το προβάδισμά της, διατηρώντας τον έλεγχο και «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το ματς στα κρίσιμα σημεία.

Η Βαλένθια προσπάθησε να επιστρέψει, όμως δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά.

Το τελικό 105-90 σφράγισε την πρόκριση της Ρεάλ στον τελικό, όπου για ακόμη μια φορά στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης θα βρει απέναντί της τον Ολυμπιακό σε μια μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της EuroLeague.