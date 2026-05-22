Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που «σφράγισε» την πρόκριση για τον τελικό της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει στη συνέχεια το δεύτερο εισιτήριο, επικρατώντας της Βαλένθιας με 105-90 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά αντίπαλες στον τελικό της διοργάνωσης, φτάνοντας πλέον τις πέντε μεταξύ τους μονομαχίες σε τελικό Ευρωλίγκας — αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, την κορυφή της σχετικής λίστας μοιράζονταν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαρέζε, οι οποίες είχαν συναντηθεί τέσσερις φορές σε τελικό.

Αναλυτικά οι συναντήσεις Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης σε τελικό Euroleague:

1995: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61

2013: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

2023: Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-78

2026: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00)