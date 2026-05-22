Η πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό συνοδεύτηκε από έντονο προβληματισμό, καθώς οι τραυματισμοί έχουν δημιουργήσει τεράστιο κενό στη ρακέτα της ισπανικής ομάδας.

Το νέο πλήγμα για τους Μαδριλένους ήρθε με τον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, προκαλώντας ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο καλείται πλέον να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, αφού η ομάδα του έχει αποδυναμωθεί σημαντικά στη θέση του σέντερ. Η κατάσταση του Γκαρούμπα δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, όμως οι πρώτες εικόνες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας σχετικά με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι τίτλου.

Την ίδια στιγμή, οι απουσίες των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις διαθέσιμες επιλογές της Ρεάλ κοντά στο καλάθι. Παρότι στο ρόστερ προστέθηκε πρόσφατα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο Τούρκος σέντερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague και μπορεί να αγωνιστεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις της Ισπανίας.