Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο ESPN πως αγωνίστηκε τραυματίας στον τελικό του Europa League, όπου η Aston Villa επικράτησε της Φράιμπουργκ με 3-0 και κατέκτησε τον τίτλο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας ανέφερε ότι υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, όμως αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά τον αγώνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, κάθε φορά που επιχειρούσε να μπλοκάρει την μπάλα ένιωθε ότι «φεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση», εξαιτίας του τραυματισμού.

Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία και στην εθνική Αργεντινής ενόψει του Μουντιάλ, ωστόσο ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας πως μετά τον τελικό θα στρέψει την προσοχή του στην προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον αγώνα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ είχε καθοριστική συμβολή, πραγματοποιώντας δύο αποκρούσεις και αποτρέποντας περίπου 0.29 expected goals.