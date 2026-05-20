Η πρόταση του Παναθηναϊκού προς τον Γιάκομπ Νέεστρουπ προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, με τη μορφή 2+1. Οι ετήσιες απολαβές του Δανού τεχνικού προσεγγίζουν το 1 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει τη διάθεση των «πράσινων» να επενδύσουν σοβαρά στην περίπτωσή του.

Πέρα από το βασικό συμβόλαιο, η προσφορά περιλαμβάνει και σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων. Το πιο ισχυρό κίνητρο αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς σε περίπτωση που ο Νέεστρουπ οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Super League, θα λάβει επιπλέον ποσό που πλησιάζει τις ετήσιες αποδοχές του!

Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» επιχειρεί να δελεάσει τον Δανό όχι μόνο με ένα υψηλό συμβόλαιο, αλλά και με ένα πακέτο κινήτρων που συνδέεται άμεσα με τον μεγάλο στόχο της ομάδας, που είναι η επιστροφή στην κορυφή της Super League.