Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ φροντίζει να βάζει τον κόσμο στο κλίμα της μεγάλης διοργάνωσης του ΟΑΚΑ. Μέσα από τη νέα σειρά videos με τίτλο «3 on 3», οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα μοιράζονται σκέψεις, συναισθήματα και… ατάκες λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας.

Τον πρώτο λόγο στο συγκεκριμένο video είχαν οι Ντόντα Χολ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Άλεκ Πίτερς, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις των παικτών του Ολυμπιακού

«Αν το φετινό ταξίδι της ομάδας γινόταν ταινία, ποιος θα ήταν ο τίτλος της;»

Χολ: «Μόνο “ΌΛΥ”, θα ήταν σκληρό».

Λαρεντζάκης: «Η Τροία».

Πίτερς: «Τα ρέστα μας».

«10 δευτερόλεπτα πριν βγεις στο παρκέ του Final Four, τι πιστεύεις πως θα περάσει από το μυαλό σου;»

Χολ: «Ειλικρινά, αυτό που μου έρχεται κάθε φορά στο μυαλό όταν βγαίνω στο παρκέ, είναι πιθανότατα ο πατέρας μου».

Λαρεντζάκης: «Ότι ήρθε η ώρα. Πάμε και ό,τι γίνει».

Πίτερς: «Το ίδιο που μου έρχεται στο μυαλό πριν από κάθε παιχνίδι».

«Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού πριν το Final Four»

Χολ: «Μόνο αγάπη. Πάμε να το κάνουμε πραγματικότητα».

Λαρεντζάκης: «Να έρθουν όσοι περισσότεροι γίνεται στο ΟΑΚΑ».

Πίτερς: «Μεταφέρετε τα πάντα σε εμάς. Την ενέργεια, τη στήριξη, την αγάπη. Θα χρειαστούν όλα και στον δεκαπλάσιο βαθμό και ξέρω πως θα το κάνετε. Ανυπομονώ να σας δω εκεί».