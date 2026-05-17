Η Γκάμπα Οσάκα δεν περιορίστηκε μόνο στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του AFC Champions League Two, αλλά φρόντισε να μοιραστεί τη μεγάλη στιγμή με τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν μέχρι τη Σαουδική Αραβία.

Μετά τη νίκη απέναντι στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στον τελικό, οι άνθρωποι της ιαπωνικής ομάδας ανέβηκαν στην εξέδρα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της ομάδας και τους παρέδωσαν το τρόπαιο, ώστε να φωτογραφηθούν μαζί του και να πανηγυρίσουν από κοντά την ιστορική επιτυχία.

Η εικόνα έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με πολλούς φιλάθλους να αποθεώνουν την κίνηση της Γκάμπα Οσάκα και τον σεβασμό που έδειξε προς όσους ακολούθησαν την ομάδα μέχρι το Ριάντ.

Οι Ιάπωνες επικράτησαν 1-0 της Αλ Νασρ στον τελικό και κατέκτησαν το τρόπαιο της δεύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης της Ασίας, αφήνοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο ξανά χωρίς τίτλο με τη φανέλα της σαουδαραβικής ομάδας.