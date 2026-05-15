Ο Εμμανουήλ Καραλής μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή του στο Diamond League της Σανγκάης, που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 16 Μαΐου, σε μία ακόμη μεγάλη διεθνή πρόκληση στο άλμα επί κοντώ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος, μεταξύ των οποίων και ο Μόντο Ντουπλάντις, σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Μάλιστα, οι διοργανωτές επέλεξαν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή του Καραλή, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να τον παρουσιάσουν ως αρχαιοελληνικό άγαλμα, σε μια εντυπωσιακή εικαστική προσέγγιση που τράβηξε τα βλέμματα.