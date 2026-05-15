Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε στον αποκλεισμό από τη Βαλένθια μετά τη νίκη επί της Μυκόνου, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ομάδα.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή αποτέλεσε βασικό λόγο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Μόνο 4 ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα playoffs και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δε χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Μέσα στη σεζόν συζητάμε.

Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία.

Ήρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».

«Πήραμε σοβαρά το παιχνίδι, ξέρουμε ότι είναι τα playoffs. Δεν ήταν εύκολο σωματικά και πνευματικά να παίξεις. Ήμασταν έτοιμοι, είχαμε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε τη νίκη», ανέφερε.

Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στην ψυχολογία της ομάδας του μετά τον αποκλεισμό από το Final Four: «Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος.

Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους: Το Κύπελλο, την Ευρωλίγκα τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το Final Four στο πέμπτο παιχνίδι.

Δεν είναι εύκολο, όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που τερμάτισε στη 2η θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν, έχασαν μόνο τρία ματς στην έδρα τους.

Κερδίσαμε τα δύο πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα δύο είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό μομέντουμ και κέρδισαν τη σειρά.

Υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες που δε τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Σλούκας δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού.

Ήταν ο πιο επιδραστικός πόιντ γκαρντ για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Σλούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια τι θα γινόταν;

Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Σλούκας.

Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο ματς. Ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης δεν πήγε στις βολές.

Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα, συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα.

Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερα αποτελέσματα από εμας. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα».