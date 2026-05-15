Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ λίγο μετά τη νίκη επί της Μυκόνου και έκανε έναν σύντομο απολογισμό της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα αποτυχημένη για τον Παναθηναϊκό, παρά τη συνολική προσπάθεια που έγινε, επισημαίνοντας ωστόσο πως τέτοιες καταστάσεις είναι μέσα στη φύση του αθλητισμού.

Παράλληλα, ο Αταμάν συνεχάρη τη Βαλένθια για την πορεία της στη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας την επιτυχία της αντιπάλου που έβαλε τέλος στην ευρωπαϊκή διαδρομή των «πράσινων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

«Είμαι ικανοποιημένος, δεν ήταν εύκολο μετά από τη μεγάλη μας απογοήτευση που χάσαμε το Final Four. Ήταν αγώνας πλέι οφ, οι παίκτες ήταν σοβαροί, παίξαμε καλά και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο την Κυριακή.

Το να χάνεις σειρά από το 2-0 είναι δύσκολο. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευσητων φιλάθλων μας, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε τον σεβασμό μας και στη Βαλένθια, κάνει εξαιρετική σεζόν. Μας νίκησαν και άξιζαν να πάνε στο Final Four.

Κάποιες φορές στον αθλητισμό υπάρχουν και οι αποτυχίες, η φετινή σεζόν είναι μία τέτοια για εμάς. Όμως αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη τριετία, ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε.

Δεν θα είμαστε στο Final Four, που δυστυχώς είναι στο γήπεδό μας, όμως αυτή είναι η ζωή».

