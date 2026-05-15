Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές χάρισε ο Γιούτο Ναγκατόμο, ο οποίος έμαθε μπροστά στην κάμερα πως βρίσκεται στην αποστολή της Ιαπωνίας για το Μουντιάλ του 2026 και ξέσπασε σε δάκρυα.

Ο πολύπειρος αριστερός μπακ, που αγωνίζεται πλέον στην Τόκιο έπειτα από τη μεγάλη ευρωπαϊκή του καριέρα, θα γίνει ο πρώτος Ασιάτης ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε πέντε διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο 39χρονος αμυντικός έχει φορέσει στο παρελθόν τις φανέλες της Ίντερ, της Γαλατασαράϊ και της Μαρσέιγ, ενώ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του ιαπωνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια.

Διεθνής από το 2008, μετρά ήδη 144 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής (2010), της Βραζιλίας (2014), της Ρωσίας (2018) και του Κατάρ (2022), με το επερχόμενο τουρνουά σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό να προστίθεται πλέον σε μία ιστορική διαδρομή.