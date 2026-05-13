Για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της νέας σεζόν και πεπεισμένος ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι καλύτερος, ενώ εκ νέου έκανε αναφορά στο πρότζεκτ, στους παίκτες που αποκτήθηκαν τον Ιανουάριο, αλλά και στο μεταγραφικό σχεδιασμό.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τελική στην εστία, έκανε λάθη στην άμυνα, έχει πετύχει μόλις 1 γκολ στα Play-Offs και δεν έχει ούτε νίκη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό αλλά και εάν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει την ομάδα;

«Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το Πρωτάθλημα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα Play-Offs γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, αφού ξεκινήσαμε από το -11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα ματς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες.

Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στον στόχο, αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντεπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Σκεπτόμενοι το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Με αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% σίγουρος ότι του χρόνου θα πάμε καλύτερα».

Στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας ο Παναθηναϊκός είχε καλύτερη απόδοση με άλλο σύστημα. Σήμερα το αλλάξατε και είδαμε μια ομάδα προβλέψιμη, με πολύ μέτρια εμφάνιση, χωρίς φάσεις. Γιατί καταλήξατε σε αυτή την απόφαση, ενώ σε ένα εξίσου δύσκολο ματς το άλλο σύστημα είχε λειτουργήσει καλά;

«Έχω ένα πλεονέκτημα σε σχέση με εσάς. Γνωρίζω κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, κάποιος τραυματισμούς, την κόπωση. Ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν κάποια άλλα ζητήματα και ποιοι είναι στο 100%. Όταν λοιπόν έχει αγώνα μετά από 3 ημέρες, ως προπονητής πρέπει να δεις όλους τους ποδοσφαιριστές. Να μιλήσεις με το ιατρικό επιτελείο και να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις για τον επόμενο αγώνα που έρχεται.

Αποφασίσαμε να παίξουμε με παίκτες που είναι στο 100%, με 2 επιθετικούς, όπως είχαμε κάνει και στο ματς Κυπέλλου με τον Άρη και είχε πάει πολύ καλά. Από την άλλη, έχουμε αγωνιστεί με πάρα πολλά συστήματα, έχουν παίξει όλοι, οπότε τους γνωρίζουμε πολύ καλύτερα και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Νομίζω ότι πρότζεκτ σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου και τι χρειάζεσαι. Στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου φέραμε 6 νεαρούς ποδοσφαιριστές, που είναι το μέλλον της ομάδας και τώρα έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι για να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν».

Έχετε πει ότι χρειάζεστε 3 μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξετε τον Παναθηναϊκό που θέλετε. Έχει αλλάξει αυτή η εκτίμηση τώρα; Έχετε συμφωνήσει για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν με την διοίκηση, τόσο όσον αφορά το προπονητικό κέντρο και την προετοιμασία, όσο και τις μεταγραφές;

«Όπως έχω πει αρκετές φορές, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους τεχνικούς διευθυντές και την διοίκηση, για να συζητήσουμε για προφίλ ποδοσφαιριστών που χρειαζόμαστε. Εγώ δεν έχω αναφερθεί σε αριθμό ποδοσφαιριστών. Κάθε φίλαθλος θα έχει έναν αριθμό στο μυαλό του, το 80% νομίζω θα είναι κοντά σε αυτή την εκτίμηση. Είναι κάτι που το έχω κάνει σαν τεστ με 2-3 δημοσιογράφους. Το τι πιστεύουν ότι θα χρειαστεί η ομάδα.

Σχεδόν όλοι συμφωνούν, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο με την εικόνα που έχουν οι αγώνες το τι έχει ο αντίπαλος και τι θα χρειαστείς κι εσύ για να φτάσεις και να ξεπεράσεις αυτό το επίπεδο. Θα πω άλλη μια φορά ότι τον Ιανουάριο πήραμε 6 παίκτες κάτω των 25 ετών, κάποιοι εξ αυτών δεν έπαιζαν στις ομάδες τους και εδώ παίζουν, έχουν δείξει την αξία τους. Θα χρειαστεί όμως να πλαισιωθούν από περισσότερο έμπειρους ποδοσφαιριστές που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν».