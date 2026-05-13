Η Βιλερμπάν επιβεβαίωσε επίσημα τη δέσμευσή της για συμμετοχή στην EuroLeague, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της και ανακοινώνοντας παράλληλα την είσοδο νέων επενδυτών στον σύλλογο. Η γαλλική ομάδα προχώρησε στην ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης (13/05), ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσει κανονικά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, παρά τα σενάρια που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με πιθανή αποχώρησή της. Η φετινή σεζόν για τη Βιλερμπάν ήταν απογοητευτική, με την ομάδα να μην καταφέρνει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της EuroLeague, ενώ τα οικονομικά ζητήματα και οι περιορισμοί στο μισθολόγιο είχαν εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το project. Μάλιστα, η γαλλική ομάδα είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο, καθώς είχε τιμωρηθεί λόγω του γεγονότος ότι το μπάτζετ της για τη νέα σεζόν παρέμενε κάτω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο δαπανών, κάτι που προκάλεσε αίσθηση στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Βιλερμπάν

«Η LDLC ASVEL επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην EuroLeague και ενισχύει τη μετοχική της βάση για να επιταχύνει τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες.

Υπό την ηγεσία του προέδρου, Τόνι Πάρκερ και του αντιπροέδρου του, Γκαετάν Μίλερ η LDLC ASVEL ανακοίνωσε δύο κομβικά βήματα για την ανάπτυξή της: τη συνέχιση της παρουσίας της στην EuroLeague και την είσοδο νέων στρατηγικών μετόχων, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να εδραιωθεί μόνιμα ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι δύο αυτές κινήσεις αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη φιλοδοξία: να χτιστεί μια «γέφυρα» ανάμεσα στην Ευρώπη και το NBA, με σαφές όραμα η ομάδα να αποτελέσει κεντρικό παράγοντα στην προσέγγιση της EuroLeague με το NBA, ενόψει της πιθανής δημιουργίας μιας μελλοντικής διοργάνωσης με την ονομασία NBA Europe.

Στο πλαίσιο αυτό, η LDLC ASVEL ανακοίνωσε την είσοδο αρκετών νέων σημαντικών επενδυτών, οι οποίοι ενισχύουν τη δομή της και στηρίζουν τις φιλοδοξίες της:

• Ένας ελβετικός όμιλος, η HelvetX, με επικεφαλής μεταξύ άλλων τον Μαξίμ Γκιλότ και τον οδηγό της Formula 1, Πιερ Γκασλί. Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κέντρου δραστηριοτήτων γύρω από τη γαλλόφωνη Ελβετία, κυρίως στη Γενέβη, σε ακτίνα δύο ωρών από τη Lyon, με διπλό στόχο: την ενίσχυση των οικονομικών συνεργειών και την υλοποίηση φιλόδοξων ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη νεαρών ταλέντων.

• Ένας διεθνής όμιλος, στον οποίο συμμετέχουν ο Καντέρ Ρεμίλ, με έδρα το Dubai και γνωστός για την εξειδίκευσή του στη χρηματοοικονομική οργάνωση στον αθλητισμό, καθώς και ο Κένι Ζαν-Μαρί, ειδικός στην ανάπτυξη αθλητικών οργανισμών, με ισχυρή εμπειρία στη στρατηγική, το marketing και τη διακυβέρνηση στο ποδόσφαιρο και στον παγκόσμιο αθλητισμό.

• Ο όμιλος ISC, που συγκεντρώνει τον Λουσιέν Μπογιέ, πρωτοπόρο του αθλητικού marketing και πρώην στέλεχος της Havas Sport, καθώς και τον Λοράν Νταμιανί, αναγνωρισμένο ειδικό στα αθλητικά δικαιώματα και στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

• Τέλος, η είσοδος του Έρικ Ρόσενθαλ, πρώην επικεφαλής του ομίλου Apicil, ολοκληρώνει αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης, προσφέροντας σημαντική τεχνογνωσία στη διοίκηση και στη δομική ανάπτυξη οργανισμών.

Όραμα για το μέλλον

Με αυτή την κεφαλαιακή και στρατηγική ενίσχυση, η LDLC ASVEL εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για να επιταχύνει την αγωνιστική, οικονομική και διεθνή ανάπτυξή της. Ο σύλλογος στοχεύει να εδραιώσει το μοντέλο του, να επεκτείνει την επιρροή του πέρα από τη Γαλλία και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μελλοντική εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα επιβεβαιώνει την πορεία της: φιλόδοξη, οργανωμένη και ξεκάθαρα προσανατολισμένη στο μέλλον και στις νέες προκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.»