Με ανάρτηση στα social media, ο Ολυμπιακός θυμήθηκε τη μεγάλη του επιτυχία σαν σήμερα, στις 12 Μαΐου 2013, όταν κατέκτησε τη EuroLeague στο Λονδίνο.

Στον τελικό της «02 Arena», οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Ρεάλ Μαδρίτης με 100-88 και κατέκτησαν τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους, ολοκληρώνοντας παράλληλα ένα εντυπωσιακό back-to-back, αφού είχαν σηκώσει το τρόπαιο και την προηγούμενη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη.

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να γράφει «χρυσές σελίδες» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, με καθοριστικές εμφανίσεις, ιδιαίτερα απέναντι σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ, ενώ στον τελικό ξεχώρισε και ο Έισι Λο, που πρόσφερε σημαντικά με 20 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε μία από τις πιο ιστορικές του βραδιές.

