Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο κάνει τον γύρο των social media τις τελευταίες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και αμέτρητα σχόλια από φίλους του μπάσκετ και όχι μόνο.

Ο γνωστός NBAer, Ντένις Στρέντερ στη λεζάντα γράφει: «POV: My wife wanted me to fix the toilet seat!!» και κατάφερε να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες.

Το σκηνικό που έγινε viral

View this post on Instagram A post shared by Dennis Schröder (@ds17_fg)

Στο βίντεο φαίνεται ο γκάρντ των Καβαλίερς να βρίσκεται στο μπάνιο, έχοντας μπροστά του το… «έργο» της επισκευής του καπακιού της τουαλέτας. Ωστόσο, η προσοχή του είναι στραμμένη αλλού: στον αγώνα NBA της ομάδας του με τους Πίστονς που το παρακολουθεί ξανά σε επανάληψη από laptop τοποθετημένο πάνω στη λεκάνη.

Για να ολοκληρωθεί το απόλυτο μπασκετικό setup, δίπλα υπάρχουν snacks και ποτό, μετατρέποντας την «επισκευή» σε βραδιά παρακολούθησης αγώνα.