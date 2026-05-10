Ακόμη μία νίκη και μάλιστα με καλή εικόνα για τον Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να στέκεται κυρίως στην εξέλιξη του Άρη.

«Είχαμε ένα ακόμη καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ως ομάδα, δηλαδή να είμαστε πιεστικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και παράλληλα κυριαρχικοί. Καταφέραμε να πετύχουμε τρία γκολ, κάτι που δίνει ψυχολογία στους παίκτες μας και μας βοηθά στη συνέχεια.

Θέλουμε να αξιολογήσουμε ακόμη καλύτερα το ρόστερ στα δύο παιχνίδια που απομένουν. Όλα τα παιδιά δουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θεωρώ πως δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εικόνα μας», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός στη Nova μετά το τέλος του αγώνα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».