Τα οικονομικά δεδομένα έχουν… ξεφύγει με το NCAA να έχει βάλει στο στόχαστρο ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη και προσπαθεί με εξωφρενικά χρήματα να πείσει τους ελπιδοφόρους παίκτες να μετακομίσουν στις ΗΠΑ.
Το LSU έχει στρώσει χαλί επτά εκατομμυρίων δολαρίων στα πόδια του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, προκειμένου να τον δελεάσει αν αφήσει τη Euroleague και τη Φενέρμπαχτσε για να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.
Ο 25χρονος περιφερειακός έχει 11.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 8.1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 24:12 στη φετινή σεζόν στη Euroleague, στην οποία θέλει να παραμείνει. Γι’ αυτό και τουρκικά media αναφέρουν ότι απέρριψε την εξωπραγματική προσφορά από τις ΗΠΑ.
Ήδη μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχουν… πλησιαστεί από ομάδες, προκειμένου να συνεχίσουν στις ΗΠΑ και ανάμεσά τους είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ του Παναθηναϊκού ο οποίος είναι πιθανό να μετακομίσει εκεί.