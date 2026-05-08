Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στην Αθήνα από τη Βαλένθια και η σειρά των Play-Offs της EuroLeague ισοφαρίστηκε σε 2-2, μετά το αρχικό 0-2 υπέρ του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα δύο match ball που είχαν για να «κλειδώσουν» την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, γνωρίζοντας δύο ήττες μέσα σε τρεις ημέρες.

Όλα για όλα στο Game 5

Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο επιστρέφει στην Ισπανία, στη «Roig Arena», με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα για το εισιτήριο του Final Four.

Το καθοριστικό Game 5 έχει οριστεί για την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 22:00.