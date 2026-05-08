Το ενδιαφέρον ολόκληρης της ευρωπαϊκής μπασκετικής σκηνής στρέφεται απόψε στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs της EuroLeague, με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, η αποστολή της ισπανικής ομάδας αναχώρησε από το ξενοδοχείο όπου διαμένει στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας ως προορισμό το γήπεδο των «πράσινων».

Η μετακίνηση των φιλοξενούμενων πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς το πούλμαν της ομάδας συνοδευόταν τόσο από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης όσο και από ισχυρή παρουσία Αστυνομικών δυνάμεων.

Salimos hacia el OAKA… pic.twitter.com/dkU8NQleIm — Juan Carlos Villena (@juancvillena) May 8, 2026

Οι άνθρωποι της Βαλένθια εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί μετά την ένταση που δημιουργήθηκε στα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς στην Ισπανία, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της ομάδας στην απόφαση να ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα προστασίας της αποστολής κατά την παραμονή της στην ελληνική πρωτεύουσα.