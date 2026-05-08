Ούτε το δεύτερο match point εκμεταλλεύτηκε o Παναθηναϊκός στην έδρα του ενάντια στην Βαλένθια, γνωρίζοντας και πάλι την ήττα στις λεπτομέρειες με 89-86.

Πλέον η σειρά μεταφέρεται και πάλι στην Ισπανία στις 13 Μαΐου και ώρα 22:00 στην «Roig Arena». Εκεί, θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four, σε μια σειρά που φαίνεται πως φαβορί είναι πάντα ο… φιλοξενούμενος.

Ο Μοντέρο ήταν καταπληκτικός για τους «Πορτοκαλί» δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην άμυνα των πράσινων. Μάλιστα βρέθηκε κοντά στο triple double καθώς είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ! Από την πλευρά του «Τριφυλλιού» ο Τσέντι Όσμαν σημείωσε 26 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Ναν με 19.

Ο αγώνας

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ, ενώ ο Πέδρο Μαρτίνεθ παρέταξε τους Μοντέρο, Μπαντιό, Τέιλορ, Κοστέλο και Σακό.

Η Βαλένθια μπήκε πιο έτοιμη και πιο συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενη τα λάθη και την αστοχία του Παναθηναϊκού, ενώ οι γηπεδούχοι χρειάστηκαν πολλή ώρα μέχρι να βρουν ρυθμό και ένταση στην άμυνα.

Πρώτο δεκάλεπτο: Καταστροφικό ξεκίνημα και show Μοντέρο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ νευρικά στην αναμέτρηση, κάνοντας λάθη και χάνοντας εύκολες επιθέσεις από τα πρώτα λεπτά.

Η Βαλένθια βρήκε γρήγορα ρυθμό στο τρανζίσιον και εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα και την κυκλοφορία της μπάλας, χτίζοντας από νωρίς προβάδισμα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος έκανε εντυπωσιακά πράγματα στην επίθεση και σημείωσε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο, οδηγώντας τους Ισπανούς ακόμη και στο +11.

Οι «πράσινοι» έμοιαζαν να έχουν χάσει εντελώς τον έλεγχο του αγώνα και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια μπροστά με 15-26.

Δεύτερο δεκάλεπτο: Τολιόπουλος, ένταση με τη διαιτησία και αντίδραση Όσμαν

Η είσοδος του Βασίλη Τολιόπουλου άλλαξε προσωρινά την εικόνα του Παναθηναϊκού στην επίθεση.

Ο Έλληνας γκαρντ έδωσε σημαντική ενέργεια, σημειώνοντας επτά προσωπικούς πόντους και δημιουργώντας ακόμη ένα καλάθι για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, όμως τα προβλήματα στην άμυνα παρέμεναν μεγάλα.

Την ίδια στιγμή, οι αποφάσεις των διαιτητών προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις στο ΟΑΚΑ και έντονο εκνευρισμό στον πάγκο των «πράσινων».

Μια τεχνική ποινή και μία αμφισβητούμενη κατοχή έδωσαν τέσσερις εύκολους πόντους στη Βαλένθια, ενώ λίγο αργότερα ο Ερνανγκόμεθ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ και τεχνική ποινή μετά από διαμαρτυρίες, φτάνοντας τα τέσσερα φάουλ πριν το ημίχρονο.

Κι ενώ το παιχνίδι έδειχνε να ξεφεύγει, ο Τσέντι Όσμαν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με δέκα συνεχόμενους πόντους κράτησε τον Παναθηναϊκό «ζωντανό».

Οι «πράσινοι» πήγαν στα αποδυτήρια μειώνοντας τη διαφορά στους επτά πόντους (37-44), παρά τη μεγάλη διαφορά στις βολές και στα ποσοστά από την περιφέρεια.

Τρίτο δεκάλεπτο: Ξέσπασμα Ναν και ανατροπή του Παναθηναϊκού

Η εικόνα του Παναθηναϊκού άλλαξε πλήρως μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια.

Με πολύ μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα και πίεση πάνω στη μπάλα, οι «πράσινοι» κατάφεραν να χαλάσουν τον ρυθμό της Βαλένθια.

Ο Τζέριαν Γκραντ έδωσε τον τόνο αμυντικά, ενώ ο Κέντρικ Ναν πήρε… φωτιά στην επίθεση, σημειώνοντας 11 πόντους μέσα στην περίοδο.

Το ΟΑΚΑ «σηκώθηκε στο πόδι» όταν ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε επιμέρους 10-2 και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά μετά από 24 λεπτά αγώνα.

Ωστόσο, ενώ οι «πράσινοι» έδειχναν να παίρνουν τον έλεγχο, δύο συνεχόμενα τρίποντα της Βαλένθια μετά από λάθος του Σορτς άλλαξαν ξανά τη ροή του αγώνα.

Οι Ισπανοί έκλεισαν την τρίτη περίοδο μπροστά με 56-60.

Τέταρτο δεκάλεπτο: Τυχερά τρίποντα, θρίλερ και χαμένη τελευταία ευκαιρία

Η Βαλένθια μπήκε αποφασισμένη στην τελευταία περίοδο και βρήκε δύο τεράστια τρίποντα από τους Πραντίγια και Τόμπσον — με το ένα μάλιστα να καταλήγει στο καλάθι μέσω ταμπλό.

Τα μεγάλα αυτά σουτ έδωσαν ψυχολογία στους φιλοξενούμενους και προβάδισμα εννέα πόντων στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να επιστρέψει με προσωπικές ενέργειες και πίεση στην άμυνα, όμως η Βαλένθια διατήρησε την ψυχραιμία της στις κρίσιμες κατοχές.

Ο Τσέντι Όσμαν έβαλε τεράστιο τρίποντο εννέα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, μειώνοντας στους δύο πόντους και δίνοντας μια τελευταία ελπίδα στους «πράσινους».

Ωστόσο, η τελευταία προσπάθεια δεν άλλαξε την κατάσταση, με τη Βαλένθια να κρατά τη μεγάλη νίκη και να στέλνει τη σειρά σε Game 5.