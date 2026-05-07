Η έντονη πίεση των φιλάθλων της Λίβερπουλ έφερε αποτέλεσμα, με τη διοίκηση του συλλόγου να αναθεωρεί την αρχική της απόφαση για αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων τα επόμενα χρόνια.

Οι ιδιοκτήτες είχαν σχεδιάσει σταδιακές αυξήσεις συνδεδεμένες με τον πληθωρισμό, με ανώτατο όριο το 3% ανά σεζόν έως το 2028. Ωστόσο, οι οργανωμένες αντιδράσεις των οπαδών και η ισχυρή κινητοποίηση στο Άνφιλντ οδήγησαν σε αλλαγή πλεύσης.

Τελικά, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι οι τιμές θα αυξηθούν μόνο κατά 3% για την επόμενη σεζόν, ενώ για την περίοδο 2027-28 θα παραμείνουν σταθερές.

Παράλληλα, η διοίκηση γνωστοποίησε πως θα υπάρξουν νέες συζητήσεις με το συμβούλιο φιλάθλων για τη μελλοντική τιμολογιακή πολιτική.

Οι φίλοι της ομάδας είχαν οργανώσει δυναμική καμπάνια διαμαρτυρίας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση, ενώ στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι η ατμόσφαιρα στο Άνφιλντ είχε μετατραπεί σε ένδειξη αντίδρασης απέναντι στα σχέδια αυξήσεων, με τις εξέδρες να «ντύνονται» συμβολικά με χιλιάδες κίτρινες κάρτες από τους φίλους των «κόκκινων».