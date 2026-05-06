Το πολύ κακό ξεκίνημα της Εθνικής στο πρώτο οκτάλεπτο απέναντι στην Αυστραλία αποδείχθηκε καθοριστικό, με συνέπεια η «γαλανόλευκη» να μείνει από νωρίς πίσω στο σκορ. Έτσι, η υπόθεση πρόκριση, στο Super Final του World Cup πόλο, θα κριθεί στην 3η και τελευταία αγωνιστική του Β’ γύρου, απέναντι στην Ιαπωνία την Τετάρτη (6/5) στις 16:45.

Για να εξασφαλίσει το «πολύτιμο» έκτο εισιτήριο για το Super Final, η Ελλάδα δεν αρκείται μόνο στη δική της νίκη, αλλά θα χρειαστεί και νίκη της Αυστραλίας κόντρα στην Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται πως, σε περίπτωση που η Αυστραλία τερματίσει στην 5η θέση, θα προκύψει ένα ακόμη εισιτήριο για τη διοργάνωση στο Σίδνεϊ.

Ο αγώνας της Εθνικής μας με την Ιαπωνία θα μεταδοθεί ζωντανά απο το World Aquatics TV.