Μια ακόμη εντυπωσιακή παρουσία κατέγραψε ο Κώστας Φορτούνης στη Saudi Pro League, προσφέροντας μια φάση υψηλής τεχνικής που ξεσήκωσε την εξέδρα, παρά το γεγονός ότι δεν βρήκε δίχτυα.

Στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 28ης αγωνιστικής, η Αλ Χιλάλ πέρασε με 2-1 από την έδρα της Αλ Καλίτζ, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους δύο βαθμούς και βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου.

Για την Αλ Καλίτζ, βασικοί ξεκίνησαν οι Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ ο Γιώργος Μασούρας έμεινε εκτός αποστολής.

Με τη νίκη αυτή, η Αλ Χιλάλ έφτασε τους 77 βαθμούς και πλησίασε σε απόσταση αναπνοής την πρωτοπόρο Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Ο Φορτούνης, αν και δεν είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ, ξεχώρισε για την ποιότητά του. Λίγο πριν το 30ο λεπτό, με μια εντυπωσιακή ντρίμπλα άφησε εκτός φάσης τον Αλ Αμρί, χαρίζοντας μια στιγμή ποδοσφαιρικής έμπνευσης που απέσπασε το χειροκρότημα των φιλάθλων.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 10 γκολ και 11 ασίστ σε 28 εμφανίσεις, ενώ βρίσκεται δεύτερος στη σχετική λίστα δημιουργίας, πίσω μόνο από τονΖοάο Φέλιξ.