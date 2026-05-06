Οι Πίστονς ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας, επικρατώντας με 111-101 των Κλίβελαντ Καβαλίερς και κάνοντας το 1-0.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση. Το 37-21 της πρώτης περιόδου αποτύπωσε την κυριαρχία της, με τους Καβαλίερς να αιφνιδιάζονται πλήρως.

Στη δεύτερη περίοδο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους, κατάφεραν να περιορίσουν την επιθετική δράση των Πίστονς και με επιμέρους 26-22 μείωσαν τη διαφορά, μπαίνοντας ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η εικόνα αυτή συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου το Κλίβελαντ πίεσε ακόμη περισσότερο, εκμεταλλευόμενο τη μείωση της παραγωγικότητας των γηπεδούχων και πλησίασε στο σκορ.

Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, οι Πίστονς ανέκτησαν τον έλεγχο. Με ψυχραιμία και σωστές επιλογές στην επίθεση, διατήρησαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη με 111-101, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Τομπίας Χάρις με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Το 1-0 έκανε η Οκλαχόμα με τους Λέικερς να προβληματίζουν

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επέβαλαν απόλυτα τον ρυθμό τους απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 108-90 και κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους πιο αποτελεσματικούς στην επίθεση, ωστόσο οι Λέικερς κατάφεραν να παραμείνουν κοντά στο σκορ.

Η διαφορά στην πρώτη περίοδο δεν ξέφυγε, ενώ παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, με την Οκλαχόμα να διατηρεί το προβάδισμα και το ημίχρονο να κλείνει στο 61-53.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι «Λιμνάνθρωποι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και με καλύτερο ρυθμό πλησίασαν στο σκορ.

Ωστόσο, κάθε προσπάθεια ανατροπής «έσβηνε» απέναντι στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία των Θάντερ, οι οποίοι έβρισκαν σταθερά λύσεις και ανέκτησαν διψήφια διαφορά πριν από την τέταρτη περίοδο.