Η ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια με 91-87 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς έφερε το 2-1 και παράλληλα επηρέασε τα δεδομένα γύρω από την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Final Four της EuroLeague.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έδωσε το «παρών» στο γήπεδο, εκτίοντας την πρώτη από τις τρεις αγωνιστικές τιμωρίας που του έχουν επιβληθεί. Μάλιστα, οι φίλοι της ομάδας έδειξαν τη στήριξή τους, εμφανιζόμενοι με μάσκες που έφεραν το πρόσωπό του.

Με τη σειρά να συνεχίζεται, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον δύο ευκαιρίες για να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final Four, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνονται δύο διαφορετικά σενάρια σχετικά με την παρουσία του Γιαννακόπουλου:

Πρόκριση με 3-1 (στο Game 4):

Σε αυτή την περίπτωση θα έχει εκτίσει δύο από τις τρεις αγωνιστικές της ποινής του. Αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τον ημιτελικό, αλλά θα έχει δικαίωμα παρουσίας στον τελικό, εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί.

Πρόκριση με 3-2 (στο Game 5):

Αν η σειρά επιστρέψει στην Ισπανία και ολοκληρωθεί σε πέμπτο παιχνίδι, τότε η τιμωρία του θα έχει εκτιθεί πλήρως. Έτσι, θα μπορεί να βρίσκεται κανονικά στο γήπεδο τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό του Final Four.