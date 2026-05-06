Η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης, στον ημιτελικό του Champions League, και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης.

Οι «κανονιέρηδες» πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρά τον αποκλεισμό, η Ατλέτικο εξέφρασε έντονα παράπονα για όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση, τόσο για τη συμπεριφορά των παικτών της Άρσεναλ όσο και για τη διαιτησία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «ροχιμπλάνκος» στάθηκαν ιδιαίτερα στις καθυστερήσεις που όπως υποστηρίζουν έκαναν οι γηπεδούχοι σε στατικές φάσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο όταν είχαν το προβάδισμα.

Επιπλέον, ενόχληση προκάλεσε και η στάση των αναπληρωματικών της Άρσεναλ, ενώ κορυφαίο σημείο των διαμαρτυριών αποτέλεσαν τρεις φάσεις στις οποίες οι Ισπανοί ζήτησαν πέναλτι.

Ωστόσο, ο Ντιέγκο Σιμεόνε κράτησε διαφορετική στάση, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της Άρσεναλ και τονίζοντας πως η πρόκριση κρίθηκε δίκαια, χωρίς να επηρεαστεί από τις αποφάσεις της διαιτησίας.