Μετά από δύο δεκαετίες αναμονής, η Άρσεναλ επιστρέφει στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, χάρη στην επικράτησή της με 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Λονδίνο, εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 30 Μαΐου.

Ο «χρυσός» σκόρερ της βραδιάς ήταν ο Σάκα, ο οποίος με το τέρμα του ακριβώς πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Άρσεναλ προκρίθηκε με συνολικό σκορ 2-1 (υπολογίζοντας και το πρώτο ματς) και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου.

