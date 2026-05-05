Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος θα είναι «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ως παρουσιαστής της Fox Sports έγινε και πάλι θέμα συζήτησης.

Ο Σουηδός που δεν φημίζεται στο να κουρεύεται συχνά, προχώρησε σε μία κίνηση – έκπληξη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ίδιος έχασε ένα στοίχημα, με αποτέλεσμα ο Τομ Μπρέιντι να τον κουρέψει.

Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου, προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στον Ζλάταν, λέγοντας του ότι θα του πηγαίνει το νέο λουκ.