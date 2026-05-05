Ο ΓΣ Ηρακλής αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως η αλήθεια δεν αλλοιώνεται μέσω επικοινωνιακών χειρισμών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εξελίξεις θα πάρουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα γίνει ανεκτή η ανεξέλεγκτη είσοδος οποιουδήποτε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου με σκοπό τον εκφοβισμό αθλητών, παιδιών και οικογενειών.

Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή:

«Με έκπληξη αναγνώσαμε την ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την οποία φαίνεται πως «φαντασιωθήκαμε» όσα καταγγείλαμε, ενώ τα πραγματικά θύματα ήταν οι… φίλαθλοί του!

Αναρωτιόμαστε: αφού, λοιπόν, υπήρξαν θύματα, γιατί δεν προχωράτε σε επώνυμη και επίσημη καταγγελία στις Αρχές, όπως πράξαμε εμείς από την πρώτη στιγμή;

Ίσως, βέβαια, οι γνωστοί ροπαλοφόροι και κρανιοφόροι να επισκέφθηκαν με ρίγη συγκίνησης τις εγκαταστάσεις του Γ.Σ. Ηρακλής απλώς για να μας συγχαρούν για την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ίσως πάλι οι «οξύθυμες» κορασίδες μας και τα παιδιά της Κ13 να μην αντιλήφθηκαν σωστά τις αγαθές τους προθέσεις.

Επειδή, όμως, η σοβαρότητα έχει και αυτή τα όριά της, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε διαχρονικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Επί εννέα χρόνια, από τότε που το μνημείο του Νάσου βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις μας, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Και αυτό γιατί πρώτοι εμείς το περιφρουρούμε και το σεβόμαστε έμπρακτα.

Όλα τα υπόλοιπα θα ειπωθούν ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μπαινοβγαίνει στις εγκαταστάσεις μας και να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, τρομοκρατώντας αθλητές, παιδιά και οικογένειες.

Η αλήθεια δεν παραχαράσσεται με επικοινωνιακές ανακοινώσεις. Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα και η απάντηση θα δοθεί στη Δικαιοσύνη.

Ανοχή τέλος!».