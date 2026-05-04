Σε ακόμα ένα εκτός έδρας ντέρμπι ο Ολυμπιακός παρέδωσε μαθήματα στο πως να χάσει ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερος από τον αντίπαλο.

Ματς που ο αντίπαλος κάνει επτά τελικές προσπάθειες και εσύ έντεκα μόνο μέσα από την περιοχή του. Ματς στα πρώτα έξι λεπτά φτιάχνεις τρεις φάσεις για γκολ.

Ματς στο οποίο υπερτερείς σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και όχι απλά δεν το κερδίζεις, αλλά το χάνεις και μάλιστα με σκορ 3-1.

Πως να εξηγήσεις με ποδοσφαιρικούς όρους πως το κατάφερε αυτό ο Ολυμπιακός στην Τούμπα; Ο προπονητής πάτησε πάνω στην ενδεκάδα που τον δικαίωσε στη Λεωφόρο και οι παίκτες του μπήκαν εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, όταν πετάς τις ευκαιρίες σου συχνά θα τιμωρηθείς.

Το ματς όχι μόνο δεν έγινε 0-1 ή 0-2, αλλά έγινε 1-0 από το πουθενά, στην πρώτη στιγμή του ΠΑΟΚ και με ένα γκολ που κανείς δεν έχει καταλάβει πως μέτρησε αφού ο Μπάμπα είναι… δύο φορές οφσάιντ. Και το πεδίο του Τζολάκη εμποδίζει σε πρώτο χρόνο και στη φάση συμμετέχει στη συνέχεια.

Οι ερυθρόλευκοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν με τον Ελ Κααμπί, αφού δεν γινόταν να αστοχήσουν και σε κενή εστία. Ημίχρονο 1-1 με την Τούμπα να αποδοκιμάζει και ένα δεύτερο ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός συνέχισε να τα χάνει και να μην τιμωρεί τα λάθη του ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα οι γηπεδούχοι να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω στοχεύοντας στο ματσάρισμα του Ζίβκοβιτς με τον Ορτέγκα.

Η άμυνα του Ολυμπιακού βρέθηκε σε κακή μέρα και ειδικά ο Αργεντινός με το ματς να τελειώνει ουσιαστικά στο 66΄όταν ο Γερεμέγιεφ σκόραρε για δεύτερη φορά στο ματς.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες όχι απλά δεν εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια της ΑΕΚ, αλλά πλέον βρίσκονται στην τρίτη θέση, στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και έχουν μπροστά τους το ματς της χρονιάς την ερχόμενη Κυριακή στο Φάληρο απέναντι στον «Δικέφαλο του βορρά» .

Εκεί όπου ο Ολυμπιακός καλείται πρώτα από όλα να διατηρήσει την ίδια εικόνα που είχε στα δύο τελευταία ματς, να ελαχιστοποιήσει τα λάθη στην άμυνα του και να γίνει πιο αποτελεσματικός, κάτι που ήταν και το βασικό του πρόβλημα στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν.

Με νίκη μένει ζωντανός στη μάχη για τον τίτλο και αποκτά μεγάλο προβάδισμα για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Σε αντίθετη περίπτωση αποχαιρετά οριστικά τον τίτλο και μόνο με θαύμα γλιτώνει την 3η θέση και τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ.