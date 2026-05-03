Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Stoiximan Super League μετά τη διακοπή που προηγήθηκε λόγω του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική των playoffs.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε σχεδόν πλήρες ρόστερ στη διάθεσή του, με μοναδικές απουσίες εκείνες των Μπρούνο και Κλέιτον, που έμειναν εκτός λόγω των περιορισμών στους μη κοινοτικούς παίκτες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρησιμοποιεί την ίδια ενδεκάδα όπως και στην Λεωφόρο στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.