Η Άρσεναλ παραμένει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της Premier League, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Φούλαμ στο Emirates για την 35η αγωνιστική.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα βρίσκεται πλέον στο -6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας όμως δύο περισσότερα παιχνίδια, και περιμένει πιθανή απώλεια βαθμών των «πολιτών» στο επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Έβερτον. Παράλληλα, οι Λονδρέζοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους και στη ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Champions League.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Άρσεναλ μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ στο 9’ με τον Γκιόκερες, έπειτα από γύρισμα του Σακά. Ο ίδιος παίκτης πρωταγωνίστησε και στο 40’, δίνοντας την ασίστ για το 2-0 του Σακά, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γκιόκερες με κεφαλιά έκανε το 3-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Άρσεναλ συνέχισε να απειλεί, χάνοντας ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με τη Φούλαμ να μην καταφέρνει να αντιδράσει ουσιαστικά μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Αρτέτα ελπίζει σε απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Έβερτον τη Δευτέρα (04/05) στο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Η Μπρέντφορντ επέστρεψε στις νίκες μετά από δύο μήνες και πήρε καθαρό τρίποντο απέναντι στη Γουέστ Χαμ, επικρατώντας με 3-0 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Το ματς ξεκίνησε με δοκάρι στο 15’ από τον Σάμερβιλ, όμως στην ίδια φάση η Γουέστ Χαμ πλήρωσε ακριβά την ατυχία της, καθώς στην επαναφορά ο Ντίνος Μαυροπάνος σημείωσε αυτογκόλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει. Στο 21’ ακυρώθηκε γκολ του Έλληνα αμυντικού, ενώ στο 24’ η Μπρέντφορντ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0.

Στο δεύτερο μέρος, στο 52’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι και ο Τιάγκο το εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ντάμσγκααρντ στο 83’.

Νιούκαστλ – Μπράιτον 3-1

Η Νιούκαστλ επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες στην Premier League, επικρατώντας 3-1 της Μπράιτον, η οποία μέχρι πρόσφατα είχε θετική πορεία και στόχευε στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με γκολ του Οσούλα στο 12’, ενώ στο 24’ ο Μπερν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Η Μπράιτον αντέδρασε στο 61’, μειώνοντας σε 2-1 με τον Χίνσελχουντ.

Στο 80’ πέρασε ως αλλαγή ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος λίγο αργότερα είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με ψαλιδάκι. Στις καθυστερήσεις, όμως, ο Μπαρνς «σφράγισε» τη νίκη για τη Νιούκαστλ με το τελικό 3-1.

Γουλβς – Σάντερλαντ 1-1

Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι στο «Μολινό», με Γουλβς και Σάντερλαντ να μοιράζονται βαθμούς σε ένα ματς με ένταση, αποβολή και διαφορετικά πρόσωπα σε κάθε ημίχρονο.

Η Σάντερλαντ μπήκε καλύτερα και άνοιξε το σκορ στο 17’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσάκα, ο Μουκιέλε πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στο 24’, όταν η Σάντερλαντ έμεινε με 10 παίκτες. Ο Μπάλαρντ αποβλήθηκε μετά από έλεγχο VAR, καθώς σε μονομαχία με τον Αροκοντάρε τράβηξε τα μαλλιά του αντιπάλου, με αποτέλεσμα να δει την κόκκινη κάρτα.

Στο δεύτερο μέρος, η Γουλβς εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και ισοφάρισε στο 54’ με τον Σαντιάγκο Μπουένο, ο οποίος με κεφαλιά έγραψε το 1-1 μετά από κόρνερ.

Στη συνέχεια, και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να βρουν το γκολ της νίκης, όμως καμία δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος, με το σκορ να μένει αμετάβλητο.