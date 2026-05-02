Η Καρδίτσα θα βρίσκεται και την επόμενη χρονιά στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, αφού εξασφάλισε την παραμονή της για 4η συνεχόμενη σεζόν, τερματίζοντας στην 11η θέση.

Το μεγάλο επίτευγμα, όμως, ήταν άλλο. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Θεσσαλοί συμμετείχαν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το αποτέλεσμα; Απόλυτα επιτυχημένο, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να φτάνει μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες του Basketball Champions League.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της Καρδίτσας, που έχει συνδέσει τα τελευταία τρία χρόνια το όνομα του με την επαρχιακή ομάδα, ο Γιώργος Καμπερίδης μίλησε στο tanea.gr για τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε και τόνισε ότι αυτή τη χρονιά θα του μείνει αξέχαστη.

Ο Έλληνας γκαρντ επισήμανε την αγάπη που λαμβάνει η ομάδα από τον κόσμο και τα γερά θεμέλια στα οποία είναι βασισμένη. Ενώ, επίσης έπλεξε το εγκώμιο στους Ναν και Ντόρσεϊ και έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague.

Πώς αξιολογείς τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, που από τη μία καταφέρατε για ακόμη μία φορά να εξασφαλίσετε την παραμονή, αλλά από την άλλη δεν βρεθήκατε στα playoffs όπως πέρσι;

«Η φετινή χρονιά ήταν μία διαφορετική χρονιά σε σχέση με τις άλλες, λόγω της παρουσίας και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν τα πηγαίναμε τόσο καλά, αλλά στο τέλος βρήκαμε τα πατήματα μας, πήραμε τα παιχνίδια που έπρεπε, με αποτέλεσμα να μείνουμε στην κατηγορία».

Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο καθοριστικό παιχνίδι στη σεζόν του ελληνικού πρωταθλήματος;

«Στο τέλος κρίθηκε η παραμονή. Τα παιχνίδια με τον Προμηθέα και τον Πανιώνιο ήταν τα πιο κομβικά».

Tην δύσκολη περίοδο που διανύσατε με τις 8 σερί ήττες στο πρωτάθλημα, πώς γυρίσατε το κουμπί και κερδίσατε τα επόμενα τρία παιχνίδια στην έδρα σας;

«Όταν παίζεις όλη τη χρονιά διπλά παιχνίδια, δεν μπορείς να έχεις και την ίδια ενέργεια. Στα τελευταία τρία εντός έδρας είχαν τελειώσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήμασταν όλοι πιο φρέσκοι, αφοσιωμένοι στο 100% και είπαμε πάμε να τα πάρουμε. Για αυτό βγάλαμε πιο πολύ ενέργεια και κερδίσαμε σχετικά εύκολα».

Πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή για την Καρδίτσα, πώς ζήσατε αυτήν την εμπειρία;

«Μαγική εμπειρία. Να παίζεις Ευρώπη με την Καρδίτσα ήταν κάτι το μοναδικό. Όταν πήραμε και την πρώτη νίκη λέγαμε «γράψαμε» ιστορία. Ένα απίστευτο συναίσθημα.

Ο κόσμος μας αγκάλιασε από την αρχή. Εγώ που είμαι τρία χρόνια στην Καρδίτσα, από την πρώτη στιγμή ένιωθα πολύ οικεία. Είναι μία από τις χρονιές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου».

Ήταν τα ματς με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα τα καλύτερα φετινά που πραγματοποιήσατε για τα play–in του BCL (σ.σ. πέρασε η Καρδίτσα στους «16», κάνοντας δύο νίκες);

«Δεν ξέρω αν ήταν τα καλύτερα, αλλά ήταν σίγουρα τα πιο σημαντικά. Αφού, με τις δύο νίκες περάσαμε στην επόμενη φάση. Παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα, αλλά ήμασταν έτοιμοι για αυτούς τους δύο-τρεις «τελικούς» που θα παίζαμε για να περάσουμε».

Η πορεία σας στην Ευρώπη θεωρείς ότι ήταν επιτυχημένη, που φτάσατε στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL;

«Σίγουρα ήταν μία επιτυχία. Με ένα μπάτζετ από τα πιο χαμηλά στην διοργάνωση. Το να προκρίνεσαι στους «16» είναι φανταστικό και το ευχαριστηθήκαμε όλοι με την ψυχή μας. Μακάρι, πραγματικά να είναι κάθε χρονιά όπως ήταν φέτος και να πετυχαίνουμε και κάτι παραπάνω».

Πιστεύεις σας επηρέασε η ευρωπαϊκή συμμετοχή στην πορεία σας στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε σχέση με την περσινή που δεν είχατε τις υποχρεώσεις της Ευρώπης;

«Όταν έχεις «διπλά» παιχνίδια, η προπόνηση μέσα στη σεζόν είναι πιο πολύ ξεκούραση, γιατί παίζεις συνέχεια. Ενώ, την προηγούμενη σεζόν είχαμε 6 μέρες να προετοιμαστούμε για ένα παιχνίδι. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό, τόσο στο ψυχολογικό κομμάτι του παίκτη όσο και στο σωματικό. Άρα ναι σίγουρα έπαιξε ρόλο η Ευρώπη στην πορεία στη GBL».

Έχεις περάσει και από τον Πανιώνιο και από τον ΠΑΟΚ, τι διαφορετικό, τι μοναδικό έχει η Καρδίτσα σαν ομάδα;

«Είναι μία ομάδα της επαρχίας, που η διοίκηση, όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα είναι σαν οικογένεια. Ο κόσμος υποστηρίζει. Χάνουμε, κερδίζουμε είναι πάντα μαζί μας. Δεν μας κατακρίνουν ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό, που μία επαρχιακή ομάδα έχει τόσο γερά θεμέλια».

Ποια η δική σου σχέση με τον κόουτς Παπανικολόπουλο;

«Την πρώτη φορά, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου έδειξε εμπιστοσύνη. Από τότε είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία με τον κόουτς Παπανικολόπουλο. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν προπονητή».

Πιστεύεις το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος έχει ανέβει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;

«Το φετινό πρωτάθλημα ήταν από τα πιο ανταγωνιστικά που έχω παίξει στην πρώτη κατηγορία. Είμαι 9 χρόνια στην Α1 και το φετινό ήταν το πιο ανταγωνιστικό από όλα με διαφορά! Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο»

Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος – παίκτης που αντιμετώπισες;

«Δύσκολη ερώτηση. Είμαι ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και στον Ναν. Οι δύο τους έβαζαν τη μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο. Ότι άμυνα και να έπαιζα, έβρισκαν τρόπο και σκόραραν».

Μία πρόβλεψη για τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στη Euroleague και το Final Four της ΑΕΚ στο BCL;

«Ο Ολυμπιακός είναι σε πλεονεκτική θέση. Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα διαφορετική στα playoffs. Γίνεται και το Final Four στο γήπεδο του, οπότε θα τα δώσουν όλα. Αλλά θα δώσω φαβορί τον Ολυμπιακό.

H αντίπαλος της ΑΕΚ, η Μάλαγα είναι πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να την περάσει και να πάει στον τελικό, όπως της αξίζει. Μακάρι να τα πάρουν όλα οι ελληνικές ομάδες».

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος