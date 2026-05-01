Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια νίκη μέσα στη Βαλένθια, επικρατώντας με 107-105 στην παράταση, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να «χτυπά» στην εκπνοή και να χαρίζει το δεύτερο break στη σειρά, φέρνοντας τους «πράσινους» μια ανάσα από το Final Four.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο φινάλε, βάζοντας το καθοριστικό καλάθι σε νεκρό χρόνο και «παγώνοντας» τους Ισπανούς, σε ένα παιχνίδι που είχε δραματική εξέλιξη και αμείωτη ένταση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Χέιζ-Ντέιβις μίλησε στη flash interview, αναφερόμενος τόσο στην εξέλιξη του αγώνα όσο και στη συνέχεια της σειράς. Ο ίδιος στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας και στην ανάγκη να παραμείνει συγκεντρωμένη, τονίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Οι δηλώσεις του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις

«Δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα αυτή την φορά, τους αφήσαμε να πάρουν πολλά επιθετικά ριμπάουντ. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε αν θέλουμε να κερδίσουμε ξανά. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας για να πάρουμε την πρόκριση. Έχουμε την πολυτέλεια να επιστρέφουμε στην Αθήνα με τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο. Μας υποστηρίζουν και θα μας βοηθήσουν αν παίζουμε καλά. Χρειαζόμαστε ακόμα μία νίκη».