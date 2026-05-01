Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελίες μετά το Game 2 στη Βαλένθια, το οποίο βρήκε τους «πράσινους» νικητές με 107-105 στην παράταση και τους έφερε στο 2-0 στη σειρά των playoffs της EuroLeague.

Όπως αναφέρουν από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η ασφάλεια της Βαλένθια απομάκρυνε από τον αγωνιστικό χώρο τον General Manager της ομάδας, Δημήτρη Κοντό, καθώς και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκοτζογιάννη, χωρίς να υπάρξει κάποια σαφής αιτιολογία για την ενέργεια αυτή.

Παράλληλα, στον Παναθηναϊκό υποστηρίζουν ότι οι εκπρόσωποι της ισπανικής ομάδας ήταν αυτοί που είχαν προκλητική στάση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, άνθρωποι της Βαλένθια κάλεσαν την Αστυνομία προς τα αποδυτήρια, λόγω της παρουσίας και της συνομιλίας του με τους διαιτητές πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Στο φύλλο αγώνα, οι διαιτητές φέρεται να έχουν καταγράψει τη φράση «Call a foul».