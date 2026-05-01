Η Μονακό γνώρισε βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο ΣΕΦ με 94-64, με τους Πειραιώτες να κάνουν το 2-0 στη σειρά και να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, πέρα από την εξέλιξη του αγώνα, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα, έπειτα από έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές και δύο τεχνικές ποινές που δέχθηκε.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, ο ηγέτης της Μονακό έκανε χειρονομία προς τη διαιτητική τριάδα, η οποία ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον τιμωρία από τη EuroLeague.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, ο Τζέιμς κινδυνεύει με ποινή μίας έως τριών αγωνιστικών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη, έως και απίθανη, τη συμμετοχή του στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Μόντε Κάρλο.