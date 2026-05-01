Η ζωή της Λάουρα Κοβέσι θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει ντοκιμαντέρ. Μία γυναίκα με ποικίλες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, πριν καταλήξει να διαμορφώσει τη σημερινή της προσωπικότητα.

Αυτή τη στιγμή λογίζεται ως μία από τις πιο σπουδαίες Ευρωπαίες Eισαγγελείς κατά της διαφθοράς. Για να φτάσει εκεί, όμως πέρασε και από το κομμάτι του αθλητισμού, ο οποίος αποτέλεσε τρόπος ζωής. Έτσι, καλλιέργησε σημαντικά στοιχεία, όπως η πειθαρχεία, επιμονή και αντοχή, που την βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία της στο χώρο της δικαιοσύνης.

H Λάουρα Κοβέσι γεννήθηκε στη Ρουμανία το 1973. Η πρώτη της αγάπη εντοπίζεται στο άθλημα του μπάσκετ. Από πολύ μικρή ηλικία και πιο συγκεκριμένα, αυτή των 7 ετών άρχισε την ενασχόληση της με την «πορτοκαλί θεά».

Κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία και έφτασε να εκπροσωπεί τη χώρα της σε Eurobasket νέων. Στη διαδρομή της όμως, αποφάσισε να αφήσει τα αθλητικά παπούτσια για τα σακάκια του δικαστηρίου, παίρνοντας μαζί της όλα όσα έμαθε από τον πρωταθλητισμό.

«Το μπάσκετ με δίδαξε δικαιοσύνη»

Το 2020 η Κοβέσι ήταν καλεσμένη στο podcast SportEd Talks και μίλησε για την αγάπη που είχε για το μπάσκετ και πώς η λέξη πειθαρχεία έγινε συνώνυμο με το όνομα της: «Το μπάσκετ είναι το πιο όμορφο άθλημα. Ήμουν πολύ δραστήρια, πολύ ενεργητική.

Με πειθάρχησε, με δίδαξε δικαιοσύνη, αλλά και να μην τα παρατάω ποτέ για να πετύχω ένα αποτέλεσμα, ακόμα και κάτω από τις αποδοκιμασίες. Το να αποδέχομαι ότι ο προπονητής μου με έβαζε να τρέξω δύο γύρους στο γήπεδο όταν έχανα μια βολή… Ήταν για το καλό μου».

Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη φράση από το «το μπάσκετ με δίδαξε δικαιοσύνη», που να συνδέει τους δύο βασικούς πυλώνες που βασίζεται η ζωή της 52χρόνης Ρουμάνας.

Το αποκορύφωμα στη μπασκετική της καριέρα

Η Λάουρα Κοβέσι υπήρξε ενεργό μέλος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ νέων γυναικών της Ρουμανίας. Η μεγαλύτερη της διάκριση επετεύχθη στο Eurobasket U16 το 1989. Το τουρνουά διεξήχθη στη χώρα της, τη Ρουμανία, και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

Οι 12 ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν χωρισμένες σε δύο ομίλους. Η Εθνική ομάδα της χώρας της βρέθηκε μαζί με την Τσεχοσλοβακία, Ιταλία, Ουγγαρία, Γερμανία και Ολλανδία. Η Ρουμανία κατάφερε να τερματίσει στην δεύτερη θέση, με απολογισμό τεσσάρων νικών και μίας ήττας, κάτι που σήμαινε ότι θα ήταν «παρών» στη νοκ-άουτ φάση.

Στα ημιτελικά, η χώρα της Κοβέσι πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην υπερδύναμη που «ακούει» στο όνομα Σοβιετική Ένωση, καθώς επικράτησε με 39-34. Η Τσεχοσλοβακία ήταν η αντίπαλος της στο μεγάλο τελικό, όπου έπειτα από μία «σκληρή μάχη» η Ρουμανία ηττήθηκε με 58-57. Το ασημένιο μετάλλιο συνιστά την κορυφαία της στιγμή στην καριέρα της στο μπάσκετ.

Η μετάβαση από τον αθλητισμό στη δικαιοσύνη

Συνέχισε να παίζει μπάσκετ ως και τα 22 της χρόνια, όταν και αφοσιώθηκε πλήρως στις σπουδές της. Τα επιτεύγματά της στον τομέα της νομικής είναι… αξιοσημείωτα. Σε ηλικία μόλις των 33 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα και νεότερη Γενική Εισαγγελέας στην ιστορία της Ρουμανίας. Το 2013, όμως ήρθε η εκτόξευση της καριέρας, καθώς ανέλαβε την ηγεσία της Εθνικής Αντιδιαφθοράς.

Το 2019, παρά τις αντιδράσεις της κυβέρνησης της χώρας της, η Κοβέσι αναδείχθηκε η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας. Στην Ελλάδα έχει ήδη ασχοληθεί με ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων το δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μπάσκετ σίγουρα έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη δικαστική της καριέρα, καθώς της έμαθε να λειτουργεί υπό πίεση και να αντέχει στον ανταγωνισμό, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για τα δικαστικά court.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος