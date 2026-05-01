Μετά την ολοκλήρωση των τελικών και την ανάδειξη του τροπαιούχου, η Μπιλμπάο προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, στέλνοντας μήνυμα σεβασμού προς τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του.

Ο ισπανικός σύλλογος ευχαρίστησε την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τη φιλοξενία που έτυχε στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έκανε ξεχωριστή αναφορά στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Part of our hearts are in Thessaloniki and with PAOK. We’re proud to have played two finals at the PAOK Arena, one of the best places in the world to live and be part of such a basketball atmosphere. Thank you to the club for the respect and hospitality shown to us. Thank you to… pic.twitter.com/xuZvBvlcTN — Surne Bilbao 😎 (@bilbaobasket) May 1, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπιλμπάο έδειξε πως πέρα από τον ανταγωνισμό εντός παρκέ, υπάρχουν στιγμές όπου ο αθλητισμός ενώνει και τιμά ανθρώπινες ιστορίες και μνήμες που δεν ξεχνιούνται.

«Μέρος της καρδιάς μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Είμαστε περήφανοι που αγωνιστήκαμε σε δύο τελικούς στο PAOK Arena, ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να ζει κανείς και να αποτελεί μέρος μιας τέτοιας μπασκετικής ατμόσφαιρας. Ευχαριστούμε τον σύλλογο για τον σεβασμό και τη φιλοξενία που μας έδειξε.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έδωσαν τα πάντα για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Η υποστήριξή σας κάνει το μπάσκετ ακόμα σπουδαιότερο. Και ευχαριστούμε που αφιερώσατε αυτόν τον τελικό στη μνήμη των επτά φιλάθλων που δεν μπόρεσαν να βρίσκονται στις εξέδρες. Αυτός ο τελικός είναι αφιερωμένος σε αυτούς.

Ευχαριστούμε, ΠΑΟΚ!», αναφέρει στην ανάρτησή της αυτή η ισπανική ομάδα.