Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον Βασιλιά Κάρολο Γ΄ «τον φοβερότερο βασιλιά», κατά τη διάρκεια αποχαιρετιστήριας τελετής στον Λευκό Οίκο, στο τέλος της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη είχε στόχο την ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, υποδεχόμενος τον Κάρολο Γ΄ και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγα λεπτά αργότερα, εξήρε το βασιλικό ζεύγος λέγοντας: «Καταπληκτικοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν κι αυτούς στη χώρα μας». Οι δηλώσεις έγιναν τη στιγμή που ο Κάρολος και η Καμίλα αποχωρούσαν από τον Λευκό Οίκο, ύστερα από σύντομη ανταλλαγή χειραψιών και ευχών.

Γνωστός για τη γοητεία που του ασκεί η μοναρχία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί αρκετές φορές στην ιδέα να γίνει ο ίδιος «βασιλιάς». Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, έγραψε πως «ήθελε πάντα να ζήσει στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ». Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον Κάρολο, συνοδευόμενη από το σχόλιο «δύο βασιλιάδες» και μια μικρή κορώνα.

Η επίσημη επίσκεψη συνέπεσε με τη συμπλήρωση 250 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία και πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Λονδίνου – Ουάσιγκτον.

Ο Κάρολος άρχισε την ομιλία του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του, λέγοντας:«Μιλώντας σε αυτήν την περίφημη αίθουσα συζήτησης και λήψης αποφάσεων, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ την εκλιπούσα μητέρα μου, τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία το 1991 είχε επίσης την τιμή να μιλήσει εδώ, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Αγάλματος της Ελευθερίας που βρίσκεται από πάνω μας».