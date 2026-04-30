Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έβαλε τέλος στα σενάρια περί πιθανής αποχώρησης ή αντικατάστασης του Εθνική Ιράν από το επερχόμενο Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση.

Σε τοποθέτησή του, τόνισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα αλλαγών στις ομάδες που έχουν προκριθεί, υπογραμμίζοντας πως το Ιράν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Παρά το τεταμένο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε κατηγορηματικός, σημειώνοντας ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργεί ενωτικά και όχι διχαστικά, ξεκαθαρίζοντας πως η συμμετοχή του Ιράν δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.