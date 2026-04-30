Η Φενέρμπαχτσε συνέχισε την κυριαρχία της απέναντι στη Ζαλγκίρις, επικρατώντας ξανά στο Game 2 της σειράς με 86-74 στην «Ulker Sports Arena» και κάνοντας το 2-0 στα Play-Offs της EuroLeague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε δυνατά από το ξεκίνημα, επέβαλε τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους Λιθουανούς, «χτίζοντας» γρήγορα διψήφιες διαφορές που έφτασαν ακόμη και στο +19.

Με σταθερά υψηλή απόδοση σε άμυνα και επίθεση, η Φενέρ διατήρησε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασε άνετα στη νίκη, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Πλέον, οι Τούρκοι απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, με το επόμενο παιχνίδι να διεξάγεται στο Κάουνας και τη Ζαλγκίρις να ψάχνει αντίδραση για να μείνει ζωντανή στη σειρά.

Ο αγώνας

Η Φενέρμπαχτσε ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση, με τους Σίλβα και Μπιμπέροβιτς να βρίσκουν εύκολα σκορ από νωρίς. Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα τον έλεγχο και επέβαλαν τον ρυθμό τους, φτάνοντας να προηγούνται ακόμα και με 21-8. Η Ζαλγκίρις προσπάθησε να αντιδράσει με τους Ράιτ και Ουίλιαμς-Γκος, όμως αιφνιδιάστηκε και απλώς μείωσε σε 26-14.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να συνεχίζει με ένταση και σωστές επιλογές κοντά στο καλάθι, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +19 (42-23). Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να πλησιάσουν ουσιαστικά και η Φενέρμπαχτσε πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 51-33.

Με την επιστροφή στο παρκέ, ο ρυθμός παρέμεινε ίδιος. Ο Γιάντουνεν έκανε ένα μικρό προσωπικό σερί, όμως ο Μόουζες Ράιτ απάντησε άμεσα. Η Φενέρ συνέχισε να κυριαρχεί στην «Ulker Sports Arena» και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 66-47.

Στα τελευταία λεπτά δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό, με τον Φρανσίσκο να προσπαθεί σχεδόν μόνος για τη Ζαλγκίρις, η οποία δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο ματς. Έτσι, η Φενέρμπαχτσε έφτασε σε μια άνετη νίκη με 86-74.