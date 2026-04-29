Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του FIBA Europe Cup, επικρατώντας της Μπιλμπάο με 79-73 στον πρώτο τελικό, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τους Πάτρικ Μπέβερλι και Μπριν Τάιρι. Η ρεβάνς που θα κρίνει το τρόπαιο είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 21:00, στην έδρα της ισπανικής ομάδας. Η αναμέτρηση θα […]
Πότε και που θα δείτε το Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (29/04) για το πρώτο παιχνίδι της σειράς playoffs της Euroleague. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime, σε ένα ματς που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. H «Βασίλισσα» τερμάτισε τρίτη στην βαθμολογία και έχει το πλεονέκτημα […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (29/04): Πού θα δείτε το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ και το Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ
Πλούσιο το σημερινό πρόγραμμα με δυνατές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Ξεχωρίζει φυσικά ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup και ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ για το UEFA Champions League. Ποδόσφαιρο Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο Champions League, αλλά και στη Σαουδική […]
Αταμάν: «Είναι μόνο το 1-0, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει πιο εύκολα»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε της Βαλένθια με 68-67 εκτός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι το «κλειδί» της νίκης ήταν η αμυντική λειτουργία. Αναλυτικά οι δηλώσεις του: Για την απόδοση της ομάδας του: «Σταματήσαμε με […]
EuroLeague: Πότε είναι τα Game 2 του Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τη σειρά με τη Μονακό, παίρνοντας τη νίκη στο ΣΕΦ με 91-70 και κάνοντας το 1-0, βάζοντας τις βάσεις για πρόκριση στο Final Four. Το Game 2 (30/04, 21:00) δίνει στους «ερυθρόλευκους» την ευκαιρία για το 2-0 και ισχυρό προβάδισμα, ενώ η Μονακό θα επιδιώξει να αντιδράσει. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το […]