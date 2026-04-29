Η Xiaomi ανακοίνωσε το επικείμενο ντεμπούτο του YU7 GT, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου 2026. Το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα διαθέτει σύστημα κίνησης με δύο μοτέρ, ισχύ 1.003 ίππων, αυτονομία έως 705 χλμ. και εκτιμώμενη τιμή 45.000 έως 50.000 δολάρια.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Το ηλεκτρικό μοντέλο είναι εξοπλισμένο με δύο μοτέρ: το εμπρός αποδίδει 288 kW και το πίσω 450 kW. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 1.003 ίππους, τοποθετώντας το μοντέλο στην κατηγορία των ηλεκτρικών υψηλών επιδόσεων.

Η αυτονομία φτάνει έως 705 χλμ. κατά CLTC, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα. Η Xiaomi αναφέρει επίσης εξελιγμένες αεροδυναμικές λύσεις, μεταξύ των οποίων 19 αεραγωγοί και βελτιστοποιημένο αμάξωμα.