Η Jaguar Land Rover σε συνεργασία με τη Chery παρουσίασαν επίσημα το νέο Freelander 8.

Η αποκάλυψη έγινε στο Beijing Auto Show, διατηρώντας την ονομασία Freelander και στη σύγχρονη εποχή.

Στην πραγματικότητα, το νέο Freelander έχει επιβλητικό χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς μακρύτερο από ένα Defender, αλλά και ψηλότερο και φαρδύτερο. Σε σύγκριση με το Concept 97, το Freelander 8 διατηρεί πολλά από τα βασικά στυλιστικά χαρακτηριστικά αυτού του αυτοκινήτου.

Το νέο SUV βασίζεται στην πλατφόρμα iMAX, η οποία υποστηρίζει πλήρως ηλεκτρικές, plug-in υβριδικές και extended-range εκδόσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το Freelander 8 είναι μεγαλύτερο σε μήκος από το Land Rover Defender 110.

Το plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης διαθέτει τεχνολογία που προέρχεται από την Chery. Αυτό θα περιλαμβάνει τη διάταξη PHEV της Chery που χρησιμοποιεί έναν μικρό τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα, κυρίως ως γεννήτρια για την τροφοδοσία δύο ηλεκτρικών κινητήρων.