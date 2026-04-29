Η παραγωγή του Audi Q2 στο εργοστάσιο του Ίνγκολσταντ θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο. Το compact SUV αποτελεί βασικό στοιχείο της σειράς παραγωγής στο κύριο εργοστάσιο από το 2016. Η εταιρεία έχει παραδώσει 887.231 μονάδες σε πελάτες. Ταυτόχρονα, η παραγωγή του Audi A1 ολοκληρώνεται επίσης στο εργοστάσιο στο Μαρτορέλ της Ισπανίας.

Από την κυκλοφορία του οχήματος το 2010, η Audi έχει παραδώσει 1.389.658 μονάδες. Αυτά τα δύο μοντέλα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, μεταξύ άλλων αγορών.

Η ομάδα στο Ίνγκολσταντ συνεχίζει να παράγει δύο συμπαγή μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης: το Audi A3 και το Audi Q3. Ταυτόχρονα, η Audi επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση του εργοστασίου της στο Ίνγκολσταντ. Μετά τις κυκλοφορίες παραγωγής του Audi Q6 e-tron το 2023 και του Audi A6 e-tron το 2024, η παραγωγή μιας ακόμη πλήρως ηλεκτρικής σειράς προϊόντων θα ξεκινήσει στο κεντρικό εργοστάσιο αυτό το φθινόπωρο του 2026.

«Για το Ίνγκολσταντ, το Audi A2 e-tron σηματοδοτεί το επόμενο ορόσημο στην πορεία προς την ηλεκτροκίνηση. Είμαι περήφανος που αυτό το αυτοκίνητο παράγεται στο εργοστάσιό μας», λέει ο Schmidtner.