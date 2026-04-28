Σε κλίμα έντονης θετικότητας και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ και της διοίκησης της ομάδας στο Πόρτο Καρράς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τους αρχηγούς Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρη Πέλκα και Τόμας Κεντζιόρα, κάθισαν σε κοινό τραπέζι με τους Ιβάν, Γιώργο και Νίκο Σαββίδη, σε μια πρωτοβουλία που είχε ως βασικό στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων και την ενίσχυση της ομαδικής συνοχής ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε αποτίμηση των πρόσφατων εξελίξεων, τέθηκαν στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν την ομάδα, ενώ από την πλευρά της διοίκησης εκφράστηκε καθαρά η εμπιστοσύνη και η στήριξη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε η πεποίθηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει στα εναπομείναντα παιχνίδια και να ολοκληρώσει τη χρονιά με θετικό πρόσημο, στέλνοντας μήνυμα ενότητας σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της περιόδου.