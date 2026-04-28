Η αναπτυξιακή φιλοσοφία του Ολυμπιακού συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με τις Ακαδημίες του συλλόγου να αποτελούν σταθερά «πηγή» ταλέντων που στελεχώνουν όλες τις ομάδες, μέχρι και την πρώτη.

Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς βασίζεται σε μια μακροχρόνια και οργανωμένη διαδικασία εντοπισμού και εξέλιξης νεαρών ποδοσφαιριστών, από τα πρώτα τους βήματα στο άθλημα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το καθιερωμένο Summer Camp των «ερυθρόλευκων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Πρόκειται για μια διοργάνωση-θεσμό, που φτάνει πλέον τα 25 συνεχόμενα χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά μικρών ηλικιών να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του συλλόγου και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα οργανωμένο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στον θεσμό του καλοκαιριού σε επίπεδο Ακαδημίας, στο Summer Camp του Θρύλου! Το καλοκαιρινό καμπ θα διεξαχθεί για 25η φορά, έχοντας μία ιστορία επιτυχίας δεκαετιών και όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν προπονηθεί με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Από το 2000 μέχρι σήμερα εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιείται το Summer Camp του Ολυμπιακού προσφέροντας σε όλα τα παιδιά που λαμβάνουν μέρος όνειρα, εμπειρίες, αξίες. Μία διοργάνωση θεσμός για την Ακαδημία του Θρύλου, στην οποία συμμετέχουν κάθε καλοκαίρι παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο, καθώς προέρχονται παιδιά και από χώρες του εξωτερικού!

Οι πόρτες του ιστορικού προπονητικού κέντρου του Ολυμπιακού στο Ρέντη και αυτό το καλοκαίρι θα ανοίξουν για τους νεαρούς παίκτες και θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν στα ίδια μέρη όπου προετοιμάζονται καθημερινά οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του Θρύλου, αλλά και αυτοί των τμημάτων της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας.

Από τις 29 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν εμπειρίες που θα θυμούνται για όλη τους τη ζωή, ενώ στο φετινό Summer Camp προστίθεται μία καινούργια ενότητα που θα δώσει στους μικρούς την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία του Συλλόγου από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του, τις 10 Μαρτίου 1925 έως σήμερα, με την ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί στο νέο Μουσείο του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης».