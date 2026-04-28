Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς στο NBA δεν ήρθε από παίκτη, αλλά από τη μασκότ των Ντένβερ Νάγκετς. Ο διάσημος Ρόκι έκλεψε την παράσταση, πετυχαίνοντας ένα απίστευτο σουτ στη διάρκεια του ημιχρόνου.

Η μασκότ των γηπεδούχων ανέβηκε στην κορυφή δύο στοιβαγμένων σκαλών και από μεγάλο ύψος ευστόχησε σε σουτ προς το καλάθι, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες.

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

Η σχετική ανάρτηση του NBA στα social media έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες φίλους του μπάσκετ να σχολιάζουν την τρομερή προσπάθεια και την ψυχραιμία του Ρόκι.

Για ακόμη μία φορά, ο Ρόκι απέδειξε γιατί θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και θεαματικές μασκότ στον κόσμο του αθλητισμού.