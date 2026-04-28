Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα της Κρήτης να εξασφαλίζει το προνομιακό εισιτήριο για το Europa League.

Οι Κρητικοί θα ξεκινήσουν από τα playoffs της διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει πως στη χειρότερη περίπτωση έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.

Για τις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος δεν προκύπτει κάποια αλλαγή. Ο πρωταθλητής θα αγωνιστεί στα playoffs του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα μπει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα που θα τερματίσει τρίτη θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η τέταρτη θέση – που πιθανότατα θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό – οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, απαιτώντας τρεις διαδοχικές προκρίσεις για είσοδο στη League Phase.

🇬🇷 Greece positioned very well to enter 5/5 teams into UEFA league stages in 2026/27. Our current projections have them at: 🔵 UCL: 🇬🇷 AEK 🟠 UEL: 🇬🇷 Olympiacos, 🇬🇷 PAOK 🟢 UECL: 🇬🇷 OFI Crete, 🇬🇷 Panathinaikos 👉 Probability analysis for ALL 237 TEAMS currently sitting on a… pic.twitter.com/MluFZL5NzT — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 28, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της σελίδας Football Meets Data, ΑΕΚ και ΟΦΗ θεωρούνται ήδη βέβαιοι για παρουσία σε League Phase. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στην εξασφάλιση συμμετοχής, ενώ ο ΠΑΟΚ εμφανίζει πιθανότητες 81%.

Η πιο αμφίρροπη περίπτωση αφορά τον Παναθηναϊκό, του οποίου οι πιθανότητες υπολογίζονται στο 49,7%, κυρίως λόγω της δύσκολης διαδρομής με τρεις συνεχόμενες προκρίσεις που απαιτούνται το καλοκαίρι.