Στην εκπομπή των ΝΕΩΝ στο Youtube, Football Talk, εμφανίστηκαν ως καλεσμένοι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας με τον ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος και Κωνσταντίνος Κωστούλας. Οι δύο παίκτες του ΟΦΗ μιλήσανε για τον τελικό, για την φιέστα που είναι προγραμματισμένη το απόγευμα της Δευτέρας, για τον Χρήστο Κόντη και την πορεία του ΟΦΗ μέσα στην σεζόν.

Η συνέντευξη

Πώς είναι να είσαι κυπελλούχος; Πώς το ζήσατε; Και πώς συνεχίζετε να το ζείτε;

«Είναι τεράστιο αυτό που καταφέραμε. Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Βλέπουμε συνέχεια φωτογραφίες με το κύπελλο. Είναι κάτι μαγικό. Σιγά σιγά με τις μέρες πιστεύω θα το συνειδητοποιούμε. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί γίνεται συνέχεια ένας χαμός, ένα πάρτι έξω. Οπότε ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Ξεκινάει ο τελικός, ο ΠΑΟΚ έχει μπει πιο δυνατά και προηγείται. Ποια είναι η δική σας αντίδραση μέσα στο γήπεδο; Πώς το ζήσατε ώστε να μπορέσετε να γυρίσετε το ματς;

«Πριν το παιχνίδι είχαμε στο μυαλό μας ότι είναι 50-50. Είναι ένας τελικός. Δεχτήκαμε το γκολ νωρίς, αλλά ισοφαρίσαμε μετά από δέκα-δεκαπέντε λεπτά και ξαναμπήκαμε αμέσως στο ματς. Ήταν πολύ σημαντικό. Μετά προηγηθήκαμε κιόλας και σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να αμυνθείς σωστά. Το κάναμε καλά, δεχτήκαμε πίεση και παρόλο που ισοφαριστήκαμε στις καθυστερήσεις, στα τελευταία λεπτά ήμασταν όλοι πίσω από την μπάλα και αμυνθήκαμε σωστά».

Και εσύ δεν το έβγαλες πάνω στη γραμμή αυτό;

«Έτυχε να είμαι εγώ (Κωστούλας), μπορούσε να είναι κάποιος άλλος. Εκεί όλοι θα μπαίναμε μέσα στο τέρμα».

Πιστεύετε ότι βοήθησε η περσινή εμπειρία; Ότι φέτος ήσασταν πιο έτοιμοι;

«Ναι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι ήταν σαν επίτευγμα που φτάσαμε στον τελικό. Φέτος ήταν διαφορετικά. Ήμασταν πιο προσγειωμένοι και αποφασισμένοι να το πάρουμε, όχι απλά να συμμετέχουμε».

Πείτε μας καμιά ιστορία από τα αποδυτήρια.

«Αυτά δεν λέγονται»!

Σου είπε κάτι ο αδερφός σου (προς τον Κωστούλα) μετά την κατάκτηση του τροπαίου;

«Συγχαρητήρια, ήξερα ότι θα έρθει. Όλη η οικογένειά μου ήταν στο γήπεδο, 50 άτομα επειδή είμαι από τον Βόλο».

Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα;

«Μας περιμένει το λεωφορείο. Θα γυρίσουμε στο Ηράκλειο, πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο και θα συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί. Είναι τεράστιο κατόρθωμα».

Πείτε μας λίγο για τη διαδρομή μέχρι τον τελικό. Τι άλλαξε μέσα στην σεζόν ο Κόντης;

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά ίσως αυτό μας βοήθησε. Με τον ερχομό του προπονητή, του Κόντη, δουλέψαμε καλύτερα, αλλάξαμε σύστημα και μας ταίριαξε. Ο κόουτς ζει για αυτό που κάνει, δουλεύει συνεχώς, βλέπουμε βίντεο, βοήθησε πάρα πολύ, μας προετοίμασε άριστα».

Στην ομιλία πριν το παιχνίδι τι σας είπε;

«Να το ζήσουμε και να το ευχαριστηθούμε. Μας έλεγε όλη τη βδομάδα ότι είναι ένα παιχνίδι-τελικός που μπορούν να γίνουν τα πάντα».

Σας κούρασε η αναμονή;

«Όχι, μας κράτησε σε εγρήγορση. Μας επηρέασε και ο προπονητής, Είχαμε από την αρχή στόχο την Ευρώπη, οπότε ήμασταν συγκεντρωμένοι».

Βαθμολογία στο ζεϊμπέκικο του προέδρου;

«Εκατό στα δέκα»!

Μπουζούκια θα έχει;

«Κάτι θα υπάρχει στο Ηράκλειο, έχουν κανονίσει».